Dilek fenerleri sağlıklı bir yaşam için gökyüzüne bırakıldı

BEÜ Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı 2. Öğretim 2. Sınıf öğrencileri tarafından proje danışmanı Öğr. Gör. Afitap Bulut koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje ile bağımlılıktan kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuşulması amaç edinildi.

Proje bağlamında, Yüksekokul fuaye alanında bağımlılık ile ilgili olarak hazırlanan görsel sunular ve afişler öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte 20 adet dilek fenerini “Bağımlı olma, kararlı ol” sloganı eşliğinde gökyüzüne gönderdiler.