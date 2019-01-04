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Dini nikahlı eşine kızıp 2 yaşındaki kızını rehin aldı

Zonguldak’ta dini nikahya yaşadığı eşinin kendisinden ayrılmak istemesine kızan adam 2 yaşındaki kızını rehin aldı.

Zonguldak'ta dini nikahya yaşadığı eşinin kendisinden ayrılmak istemesine kızan adam 2 yaşındaki kızını rehin aldı. Polisin çabalarının ardından ikna edilen adam, sağlık kontrolünün ardından getirildiği polis merkezinde gazetecilere saldırdı.


Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde kent merkezinde yaşandı. İddialara göre 38 yaşındaki Kemal M., hakkında evden uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle bir süre önce cezaevine konuldu. Tahliye olan adam, dini nikahlı eşi Dilber M.'nin yaşadığı eve gitti.


Kemal M.'yi karşısında gören Dilber M. jendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilber M. evin penceresinden atlayarak teyzesinin evine kaçtı. Bunun üzerine Kemal G. de 2 yaşındaki çocuğunu da alarak Dilber M.'nin teyzesinin evine geldi. Bu sırada da aile polis ekiplerine haber verdi.


Kemal G.'nin 2 yaşındaki kızını rehin aldığını gören ekipler bir süre adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından ikna olan Kemal G. ekiplerce gözaltına alındı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Karaelmas Polis Merkezi'ne getirildiği sırada gazetecilere saldırdı.


Polis ekiplerinin araya girmesiyle polis merkezine götürülen Kemal G.'nin sorgusu sürüyor.

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