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Direksiyon başında fenalaştı elektrik direğine çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde direksiyon başında fenalaşınca otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon başında fenalaşınca otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.


İddiaya göre, Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde, 67 AAH 356 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Dursun D. aniden direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç


elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri otomobilde yangın çıkmaması için önlem alırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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