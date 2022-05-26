Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak inşaat halindeki binaya girdi.

Olay öğlen saatlerinde Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hatip sokak üzerinden Erdemir Caddesi'ne inmeye çalışan N.O.(72) idaresindeki 80 ACS 497 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün iddiaya göre kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak inşaat halindeki binaya çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.