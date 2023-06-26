İhlas Haber Ajansı

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Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç çaya uçtu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çaya uçan araçta 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çaya uçan araçta 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Mollabey yol üzeri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 67 SG 212 plakalı aracın sürücüsü M.Ü., Mollabey köy mevkiine geldiği sırada pat pat tabir edilen tarım aracının önüne çıkmasıyla bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, araç çekici yardımı ile dereden çıkartıldı.

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