Direksiyon hakimiyetini kaybeden kurye yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Solak Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kurye olduğu öğrenilen Muharrem K.'nın kullandığı 34 EBK 899 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza sonucu sürücü Muharrem K. yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri Muharrem K.ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlattı.