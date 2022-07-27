Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı: 1 yaralı

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden 67 AAT 790 plakalı araç sürücüsü, Değirmenağzı tünelleri çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza sonrası olay yerine Kozlu itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.