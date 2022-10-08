Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride geçerken elektrik direğine çarptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bakacakkadı beldesi Ankara-Bartın Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakacakkadı istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 BFG 571 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak elektrik direğine çarparak durabildi. Karşı şeritte duran aracı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi Devrek Devlet Hastanesi ‘ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.