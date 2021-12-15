Direksiyon hakimiyetini kaydeben sürücü takla attı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü takla attı.

Kaza, Ereğli'ye bağlı Gülüç Beldesi Sahil Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ereğli istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Şerife K. idaresindeki 67 TD 181 plakalı otomobil, sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şerife K.'nın yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kdz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı Şerife K.'yı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Şerife K.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel Echomar Hastanesine kaldırdı. Şerife K.'nın Acil Serviste tedavisine başlanıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sürücüsü Şerife K. yapılan alkol muayenesinde 0.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Şerife K.'ya bin 228 TL idari para cezası kesilirken 6 aylığına ehliyetine el konuldu. Kullanılamaz hale gelen otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.