Dış hatlarda 619 sefer yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 2022 yılında uçuş rekoru kırdı. En çok gurbetçilerin ilgi gösterdiği havalimanına en çok dış hat uçuşları ise Almanya'ya oldu. 2022 hedeflerine ulaşan Zonguldak Havalimanı, ilk kez Umre'ye yolcu gönderecek.

Zonguldak Havalimanı 2022 yılının Ocak ile Aralık ayları arasında yıllık 848 ticari yolcu uçağı ve 110 bin 874 yolcu ile rekor kırdı. Açıklanan verilere göre 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Zonguldak Havalimanı'nda; İç hatlarda 505 uçuş, dış hatlarda ise 619 uçuş gerçekleşti. Ticari Yolcu Uçağında 234 iç hat seferi, 614 dış hat seferleri yapıldı. İç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 15 bin 365 kişiyi bulurken dış hatlar bu sayı 95 bin 509 kişiyi buldu. Yük ve bagaj olarak iç hatlarda 285 ton, dış hatlarda bin 914 ton yük taşındığı tespit edildi.

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, 2022 yılında hedeflerine ulaştıklarını ve 2023 yılı için planların son hızla devam ettiğini ifade etti. Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, “2022 yılındaki değerlendirmeye baktığımız zaman, Ocak ayı başından itibaren yılsonuna kadar yapılan planlama, belirlenen hedefler ve gerçekleşmeleri analiz ettiğimiz zaman herhangi bir sapma olmadı, hedefler tuttu. 2021 yılı dönemi malum bir pandemi dönemi ölçü olarak kabul etmiyoruz. Ama 2022'deki hedeflerimizle ilgili herhangi sapma yok mecburi sebepler olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Tabi gerçekleşmelere baktığımız zaman gerek havayolu şirketleri adına yapılan planlamalar, gerekse bizim buradaki hazırlıklarımız, hedeflenen uçak ve yolcu sayılarının fiilen gerçekleşmesini sağladık. Bu bakımdan bizim 2022 yılı içindeki beklentilerimiz olumlu vaziyette sonuçlandı. İnşallah gelecek yıllarla ilgilide gerçekleşmelerde sapma olmaz tabi buna göre de gerek bizim gerek havayolu şirketlerinin ek hazırlıkları, planları 2023'e göre yapılmış, yapılmakta gurbetçi hemşerilerimiz rahat olsunlar. Malum 2022'den itibaren fiili uçakların herhangi aksamadan gerçekleşmekte. Bu 12 aylık bir dönemde avantaj sağlamıştır. Bölgesel özellik taşıyan Havalimanı Batı Karadeniz bölgesine hizmet etmekte. Sevgili hemşerilerimizin de bu konuda teveccühleri her geçen gün artmaktadır.”

“İlk defa Umre seferi yapacağız”

İlk umre seferinin Salı günü gerçekleşeceğini duyuran Müdür Özşahin, “Önümüzde ki haftadan itibaren umre seferi yapılacak. Türk Hava Yolları ile yapılacak bu sefer Salı günü gerçekleşecek ve uçak dolu. Yani ilk defa deneme yapacaklar, bölgesel hemşerilerimizden talep var. Belki 1 hafta 10 gün sonra inşallah sağ salim dönmelerini bekleyeceğiz. Ona göre planlamalar yapılacak. Bizim ilk defa umre hizmeti vermemizde insanlarda memnun. İnşallah ileriki dönemlerde tekrar hacca, umreye gidecek hemşerilerimizi uğurlanması, karşılanması gerçekleşecektir. Neticede bir ilk olacak, umarım devam edecektir" dedi.

Özşahin, havalimanının gelişim projesiyle ilgili planlamaları da anlattı. Terminal binasında yolcu kolaylıklarının sağlanması, sosyal ihtiyaçların karşılanması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Müdür Özşahin, çalışmaların Mart ayının ilk günlerine kadar tamamlanmış olacağını söyledi.