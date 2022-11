Diş Hekimliği Fakültesinden ‘Klinik Pratiği' Sempozyumu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Zonguldak Diş Hekimleri Odası işbirliği ile ‘Klinik Pratiğinde Merak Edilenler' konulu sempozyum düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Sinem Avcı Karcıoğlu, davetli konuşmacılar ve katılımcılar yer aldı.

Devlet Konservatuvarı sanatçılarının verdiği müzik dinletisiyle başlayan etkinlik, Rektör Özölçer'in sanatçılara teşekkür belgesi takdimi ve ardından açılış konuşmalarının yapılmasıyla devam etti.

İlk açılış konuşmasını gerçekleştiren Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Sinem Avcı Karcıoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesiyle birlikte böyle bir etkinlik yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Diş Hekimlerinin ağız ve diş sağlığı haftasını kutladığını dile getiren Avcı, başta Rektör Özölçer ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Bodrumlu olmak üzere bu organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Açılışın ikinci konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, ülke kalkınmasında Üniversitelerin taşıdığı öneme dikkat çekerek başladığı konuşmasında, ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin teknolojik imkanlar ve eğitim kalitesiyle tercih edilen bir fakülte durumuna yükseldiğini ifade etti. Söz konusu sempozyumda ağız diş çene radyolojisi, çocuk diş hekimliği, periodontoloji ve ortodonti alanlarında ilgi çekici konuların, güncel bilgilerin ve gelişmelerin yer aldığını belirten Bodrumlu, konuşmasında fakültenin her türlü ihtiyacında yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür etti.

‘Üniversitemiz öğrencilerinin gereken donanımla mezun olmasına önem vermektedir'

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, günümüzde diş hekimliği klinik uygulamalardaki gelişme ve ilerlemelere dikkat çektiği konuşmasında, bireylerin beklentilerinde de büyük değişimler yaşandığını söyledi. Diş hekimlerinin klinik uygulamalardaki gelişmeleri an be an takip etmesi ve edindiği bilgileri beceriye dönüştürmesi gerektiğini ifade eden Rektör Özölçer, Üniversitemizin sahip olduğu klinik alt yapısı ve teknolojik donanım ile diş hekimliği öğrencilerinin çağın ihtiyaç duyduğu bir donanım ve beceriyle mezun olmasına önem verdiğini ve bunun için gereken ne varsa yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Özölçer, ayrıca diş hekimliği uygulamalarında yalnızca mesleki değil, 21. yüzyıl becerileri olarak da adlandırılan sosyal ve iletişimsel becerilerin de büyük önem taşıdığını dile getirdiği konuşmasını, söz konusu organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan bilim insanlarına teşekkür ederek tamamladı.

Sempozyum öğleden sonra Dr. Öğr. Üyesi Gediz Gedük, doç. Dr. Gülhan Kocaman, Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu ve Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çiçeğin oturumlarıyla devam etti.