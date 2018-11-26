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"Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon" eğitimi

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezinde “Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon” eğitimi verildi.


20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde kutlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda, BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu tarafından “Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon” konulu eğitim verildi.


Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen, akademik ve idari personelin katıldığı eğitimde konuşan Başustaoğlu, “Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü”, “Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon İşlemleri”, “El Hijyeni”, “Diş Ünitelerinin Dezenfeksiyonu Talimatı” konularında katılımcıları bilgilendirdi.


Eğitim, Prof. Dr. Başustaoğlu'nun katılımcılardan gelen çeşitli soruların cevaplandırması ile sona erdi.

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