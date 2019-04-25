Diyabet destek noktası diyabet aile sağlığı eğitimi düzenlendi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Diyabet Vakfı birlikteliğinde Dünya Diyabet Vakfı Desteği ile “ Diyabet Aile Sağlığı Eğitim Programı (DASEP) “ Projesi Zonguldak'ın Devrek İlçesinde başladı. Projede yer alan Türkiye de yirmi İlden birisi olarak Zonguldak belirlendi.

Devrek Devlet Hastanesi Konferans Salonunda Düzenlenen Eğitime Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Taner Bayraktaroğlu, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından Dr. Rikkat Gizem Akyol, Devrek İlçe Sağlık Müdürü Dr.Gülfer Çetin, Hemşire Burcu Yokarıbaş, Hemşire Selda Kaya ve Devrek Fehmi Işık Aile Sağlığı Merkezi Hekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Düzenlenen programın açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Proje ve Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim sorumlusu Dr. Rikkat Gizem Akyol tarafından Projenin önemi ve sürecini anlattı.

Eğitime konuşmacı olarak katılan DASEP İl Eğitim Koordinatörü Prof.Dr. Taner Bayraktaroğlu ise, Projenin asıl hedefi Aile Sağlığı Çalışanlarının planlanacak eğitimlerle Diyabet konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması, eğitimi alan Aile Sağlık çalışanları tarafından diyabetle ilgili temel bilgilerin ve sağlıklı yaşam tarzı konusunda eğitimlerin diyabetli bireylere ve yakınlarına sunulması , 18 yaş üstü diyabetli bireylerin ve gönüllü yakınlarının hastalık ve tedaviye yönelik kapsamlı eğitimlerinin sağlanması, Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü illerde Suriyeli Göçmenlere hizmet veren Göçmen Sağlık Merkezlerinde/Birimlerinde çalışan Suriyeli sağlık personeli tarafından Diyabetli bireylerin ve gönüllü yakınlarına Diyabet konusunda eğitim verilmesi konularında geniş kapsamlı olarak sunum yapan Bayraktaroğlu, Projenin gerçekleşeceği Devrek Fehmi Işık Aile Sağlığı Merkezi Hekimleriyle güncel Diyabet tedavisini gözden geçirecek şekilde İnteraktif sunumu yaptı.