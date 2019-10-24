Diyabet Eğitimi Projesi, Zonguldak'ta başladı

Diyabet Eğitim Projesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Eğitim Koordinatörlüğünde Zonguldak'ta başladı.

Türkiye'nin en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabetle mücadelede planlanan en kapsamlı projelerden biri olan Diyabet Aile Sağlığı Eğitim Programı Projesi (DASEP) Diyabet Eğitimi Projesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezinin eğitim koordinatörlüğünde Zonguldak Devrek'te başladı.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyabet Vakfı yürütücülüğünde, Dünya Diyabet Vakfı (World Diabetes Foundation) desteği ile oluşturulan proje kapsamında, Türkiye genelinde 22 ilde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) pilot olarak seçilmiş olup, Diyabet Destek Noktası olarak adlandırılan bu ASM'lerde Aile Sağlığı Elemanları, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkili birimleri görev yapıyor.

Diyabet Eğitimi Projesi kapsamında pilot uygulama yeri olarak seçilen Zonguldak'ta Diyabet Destek Noktası olarak Devrek ilçesi Fehmi Işık ASM belirlenmiş; proje çalışmaları ZBEÜ Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve DASEP İl Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim Sorumlusu Dr. Rikkat Gizem Akyol, İlçe Koordinasyon sorumluları, Devrek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülfer Çetin, merkez hekimleri ve sağlık çalışanları tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında, aile sağlığı çalışanlarının aldığı eğitimlerle diyabet konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması, eğitimi alan aile sağlığı çalışanlarının bu bilgilerle diyabetli bireylere ve yakınlarına yardımcı olması hedefleniyor.