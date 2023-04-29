“Diyalekt" ile İngilizce Zonguldak'ta her yerde

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak için seçkin dil uzmanları tarafından tasarlanan "Diyalekt" adlı İngilizce dijital eğitim platformu geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği "Diyalekt" adlı İngilizce dijital eğitim platformu, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci, veli, öğretmen bütün okul gruplarında paylaşılarak öğrenmeyi kolaylaştıran dijital eğitim platformunun kullanımının yaygınlaştırılması sağlanıyor.

Diyalekt İngilizce eğitim platformuna; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm vatandaşlar mobil uygulama marketlerden veya diyalekt.eba.gov.tr adresinden ücretsiz bir şekilde e-devlet ya da EBA şifreleri ile ulaşılabilecekler.

"Diyalekt" adlı İngilizce dijital eğitim platformunun tanıtımı ve paylaşımı ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; “Dijitalleşme eğitim-öğretim süreçlerimizin birçok alanında kullanılan en önemli enstrümanlardan biri haline geldi. Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'in liderliğinde Bakanlığımız özellikle son yıllarda eğitimde dijitalleşme alanında önemli mesafeler katetti.Kovid-19 salgınında kullandığımız dijital eğitim platformu EBA online eğitimle öğrencilerimizin öğrenme kayıplarının telafisinde önemli rol oynadı. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ile öğretmen başına düşen eğitim 44 saat iken 2022 yılında 250 saatlere ulaştı. Bakanlığımız tarafından oluşturulan bu dijital platformla öğretmenlerimizin mesleki gelişimi sürekli desteklendi. Hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin kullanabildiği Öğrenci ve Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) dijital platform; Öğrencilerimizin bireysel öğrenme eksikliklerini giderebilmelerine imkan sağlamaktadır. Bakanlığımız bütün öğrencilerimize yardım kaynak desteği veriyor ancak her öğrencimizin eksiği farklı olduğu için ÖDS tam da bu alan hizmet eden bir dijital öğrenme platformu oldu. LGS ve YKS için önemli bir destek mekanizması oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından geliştirilen "Diyalekt" İngilizce dijital eğitim platformu; İngilizcenin uluslararası iletişimin dili, medyanın ve internetin dili olarak kullanıldığı dünyamızda İngilizcenin daha kolay öğrenilmesine aracılık edecek çok önemli bir öğrenme platformu olarak eğitim öğretim süreçlerimize dahil oldu. Bakanımız Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer, “Diyalekt” i sadece eğitim çağ nüfusunun değil, e-devlete kayıtlı tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği ve çok rahat bir şekilde İngilizceyi öğrenebileceği bir platform olarak ifade ettiler. “Diyalekt”in daha çok kullanımı için tanıtımını yaparak Bakanlığımızca başlatılan yabancı dil öğrenme seferberliği kapsamında öğrenci, veli, öğretmen eğitim ailemizin tüm iletişim guruplarında paylaşımını yapıyoruz, okullarımızda kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Bakanlığımızın yabancı dil ile ilgili öğrenme sorunları uzun vadede çözmek için bir platform olarak geliştirdiği “Diyalekt”, okullarımızda ve mobil cihazlarımızda kullanılmaya başlandı. Öğrencilerimizin bütün öğrenme süreçlerinde, öğretmenlerimizin mesleki gelişim süreçlerinde desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımız arz ediyor, Diyalekt dijital öğrenme platformunun eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim varsa umut hep var. Aydınlık yarınlarımız eğitimle şekillenecektir” ifadelerine yer verdi.