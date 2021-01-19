Diyaliz hastasının imdadına ekipler yetişti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde diyaliz merkezine gitmekte zorluk çeken 72 yaşındaki diyaliz hastası ve eşinin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Diyaliz hastası olan yaşlı kadın yoğun kar yağışından dolayı kapanan yollar nedeni ile diyaliz merkezine gidemeyince belediye ekiplerinden yardım istedi. Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'ın talimatı ile temizlik işleri personeli 72 yaşındaki diyaliz hastası Aydoğan Kürekçi ve eşi; Tuğla Harmanındaki evinden alarak diyaliz merkezine getirildi. Diyaliz merkezinde tedavisi tamamlanan Aydoğan Kürekçi ve eşi, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneden evine getirildi.