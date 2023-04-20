Diyetisyen Gizem Güneş: "Bayramda 2,5 litre su içmeye özen gösterelim"

Zonguldak'ta hizmet veren Diyetisyen Gizem Güneş, bayramda yapılması gerekenleri açıkladı. Güneş, Ramazan Bayramı'nda 2-2,5 litre su içmeye özen gösterilmesini isteyerek, uzun yürüyüşler, ufak koşularla günlük alınan kalorinin ayarlanabileceğini söyledi. Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aslında kısa geçmek istiyorum. İstediğinizi yiyin diyeceğim sizlere herhangi bir rahatsızlığınız yoksa. Çünkü çok strese girip yemeklerle yarışa girmenizi istemiyorum. Bunun dışında yapmanız gereken şeyler var. Bunlar ne? Ramazan boyunca su ihtiyacımızı karşılayamadık. Dolayısıyla bayramda 2-2,5 litre su içmeye özen gösterelim. Yine gün içerisinde fiziksel aktiviteyi arttırabiliriz. Uzun yürüyüşler yapabiliriz. Ufak koşular yapabiliriz. Bu şekilde de günlük aldığımız kaloriyi ayarlayabiliriz. Onun dışında gezmeler olacak, misafirlikler olacak. Onun dışında tercihe göre gidiyoruz. Karbonhidrat seçimi önemli. Burada börek yemek istiyorum, burada tatlı yemek istiyorum gibi. Hepsini yediğimiz zaman kan şekerinde yükselme olur. Porsiyonlara dikkat ettiğiniz sürece stressiz bir bayram geçirmenizi diliyorum.”