Doğal domateslerden elde ettiği 2 ton salçayı ihaleyle satışa çıkartacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Dağlıca köyünde ata tohumu ile ürettiği doğal domateslerden yaklaşık 2 ton salça yapan iş insanı İsmail Günay bu ürünleri ihale ile satışa çıkartacağını ifade etti.

Yetkililerin tarlasında yaptığı incelemede "Burada domates üretimi olmaz" demesine rağmen toprak analizlerini yaptırıp temin ettiği ata tohumu ile domates üretimi gerçekleştiren iş insanı İsmail Günay, tonlarca domates elde etti. Ürettiği domateslerin bir miktarını satan, bir miktarını da arkadaşlarına dağıtan Günay, geri kalan üründen de salça elde ettiğini kaydetti. Gençlere tarıma yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Günay “Ben tarlamda domates üretimi yapacağımı söylediğimde yetkililer gelip inceleme yaptılar ve bana “burada domates olmaz, verim alamazsın” dediler. Bunun üzerine Düzce'de toprak tahlili yaptırdım ve Ankara'dan aldığım ata tohumu ile domates ektim. Ve tarlamdan tonlarca domates elde ettim. Bir miktarını sattım, bir miktarını arkadaşlarıma dağıttım. Geri kalan domatesle de yaklaşık 2 ton salça elde ettim. Salçamız tamamen doğal. İçerisinde hiçbir koruyucu madde yok. Tuz oranını yüzde 6 dediler, biz korunması için oranı yüzde 8 yaptık. 2 ton domates salçasını ilerleyen günlerde sosyal medya hesabımdan duyurup ihale ile satmayı düşünüyorum. Benim amacım buradan para kazanmak, gelir elde etmek değil. Ben bu işi hobi amaçlı, severek yapıyorum. Benim asıl amacım gençlere örnek olmak, üretim yapıldığında bu işten çok güzel paralar kazanabildiğini göstermek. Gençlerimiz iş bulamıyoruz diye gurbete asgari ücretle çalışmaya gidiyor. Oysa kendi tarlasında üretim yapsa asgari ücretin kat kat fazlası para kazanabilir ve geçimi çok güzel bir şekilde sağlayabilir. Ben buradan gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Ben bu yıl ata tohumu da elde ettim. Ciddi manada üretim yapmak isteyen gençlerimiz varsa bana toprak analizlerini getirsinler ata tohumunu ben onlara ücretsiz vereceğim” dedi.

Günay, Kdz. Ereğli ve köylerinde tarıma elverişli bir çok hazine arazisinin atıl vaziyette durduğunu belirterek, tarım yapmak isteyen kişilerin önündeki bürokratik engellerin kalkması gerektiğini vurguladı.