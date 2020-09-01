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Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz'de balıkçılar “Vira bismillah" dedi

1 Eylül Av yasağının kalkmasıyla birlikte Zonguldak’lı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi.

1 Eylül Av yasağının kalkmasıyla birlikte Zonguldak'lı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi.


1 Eylül av yasağını kalkmasına saatler kala tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 1 Eylül itibariyle “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı. Bu seneden umutlu olan balıkçılar heyecanla denize açılacak saati beklediler. Saatler 00:00 olmasıyla denize açılarak nasiplerini aradılar.


Denize açılmadan son hazırlıklarını yapan balıkçılar yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Güzel bir sezon olmasını dileyen balıkçılar “Bu balıkçı sezonu hayırlı olsun herkese Allah herkese bol kazanç nasip etsin. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun Karadeniz'den doğalgaz çıkarttı. İnşallah bizde ekmeğimizi yeriz bu sene güzel bir sezon olur” şeklinde konuştu.

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