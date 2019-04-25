Doğum gününden bir gün önce toprağa verildi

Almanya'da üç arkadaşı ile geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Melik Bekmezci, memleketi Zonguldak'ta defnedildi. Bekmezci'nin doğum gününden bir gün önce toprağa verildiği ortaya çıktı.

Hafta sonu Almanya'nın Marl Kentinde meydana gelen ve üç Zonguldaklı Türk gencinin hayatını kaybettiği trafik kazasında Devrek doğumlu 19 yaşındaki Melik Bekmezci memleketi Devrek'in Karakoçlu Köyü Bekmezcioğlu Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gurbetçi işçi Recep Bekmezci'nin tek oğlu olan Melih Bekmezci gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden gelen akrabaları ile köylülerinin katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Doğum gününden bir gün önce cenazesi toprağa verilen Melik Bekmezci'nin akrabası Kemal Bekmezci, “Üç gencimizi trafik kazasında Pazar sabahı kaybettik. Tabii ki çok ince detaylarını bilmemiz mümkün değil. Şu anda her şeyden önce içimiz yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun, geride kalanlara sabırlar versin. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Genç kardeşlerimize dikkatli olmalarını, trafik kurallarına göre sürücülük yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir evin bir oğluydu. Çalışmaya başlamıştı Melik kardeşimiz. Üçü de bekardı” diye konuştu.