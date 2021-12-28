Doktorlara görevi başında saldırı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 2 doktor saldırıya uğradı. Olay sonrası doktorlar darp raporu alırken olayın faili gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı akşam saatlerinde H.B. adlı şüphelinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, H.B. isimli şahıs hastasının ameliyata erken alınmadığı gerekçesiyle görevli Dr. Ergin Bilgin ve Dr. Deniz Baklacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. isimli şahıs 2 doktoru darp etti. Yaşanan olayın arından H.B. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Çufalı, “Üniversite Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda görevli değerli hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Baklacı görevlerini yerine getirirken bir hasta yakını tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı esefle kınıyor, hocalarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.