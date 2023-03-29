Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti, WhatsApp'tan yazışarak 1,5 milyon lira dolandırdılar

Zonguldak merkezli 5 ilde çekilişle cep telefonu kazanmayı vadeden dolandırıcıların WhatsApp'tan yazışarak 30 kişiyi 1,5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. 12 kişilik şebekenin birbirleriyle de hiç telefon görüşmesi yapmadığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin 2,5 aylık teknik takibi sonucu yakayı ele veren 12 dolandırıcılık şüphelisinden 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Gerçek görünümlü sahte internet siteleri kurarak buradan çekilişle telefon kazanma kampanyası yapan, ağlarına takılan mağdurları da telefon, fatura, gümrük vergisi adı altında binlerce lira dolandıran zanlıların birbirleriyle hiç telefon görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı.

Zonguldak merkezli Eskişehir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve İzmir illerinde yakalanan şebekenin sadece bir mağdurdan 400 bin liraya yakın para aldığı ortaya çıktı. Dijital dokümanlarda yapılan incelemede şebekenin yalnızca WhatsApp üzerinden yazışarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Günlük yüklü miktarda hesap hareketleri gerçekleştiren şebekenin, mağdurların yatırdığı paraları anında farklı finans sistemlerine aktardığı ve güvenlik kamerası olmayan banka ATM'lerini tercih ederek buralardan çektiği tespit edildi.