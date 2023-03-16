Dolandırıldım dedi, kendisini köprüden atmaya çalıştı

Zonguldak'ta dolandırıldığını iddia eden genç kendisini köprüden atmaya çalıştı.

Olay, akşam saatlerinde Fevkani Köprüsü üstünde meydana geldi. İddiaya göre, Z.K. (24) isimli genç, dolandırıldığını iddiaya ederek köprüden kendisini atmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna ederek köprüden aldı. Ardından polis ekipleri genci sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan Z.K., sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.