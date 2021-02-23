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Dolmuş durağında darp edildi

Zonguldak’ta Asma dolmuş durakları önünde bir kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi.

Zonguldak'ta Asma dolmuş durakları önünde bir kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi.



Olay, akşam saatlerinde Asma dolmuş durakları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan D. kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek başından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından yaralanan Serkan D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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