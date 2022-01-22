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Donmak üzere olan kızılgerdana jandarma şefkati

Zonguldak’ta donmak üzere olan kızılgerdan kuşunun imdadına devriye gezen jandarma ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta donmak üzere olan kızılgerdan kuşunun imdadına devriye gezen jandarma ekipleri yetişti.


Devrek ilçesi Eğerci köyü yolu üzerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında kızılgerdan türü bir kuşun donmak üzere olduğunu fark eden jandarma ekipleri, kuşun imdadına yetişti. Soğuktan uçamayan kuşu devriye arabasına alarak besleyen ekipler, aracın kaloriferinde ısıttıkları kuşu daha sonra yeniden doğal yaşamına bıraktı.

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