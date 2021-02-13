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Donmak üzere olan köpeklerin imdadına jandarma yetişti

Zonguldak’ta aç ve donmak üzere olan iki köpeğin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta aç ve donmak üzere olan iki köpeğin imdadına jandarma ekipleri yetişti.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Devrek İlçe J.K.lığınca icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Ataköy Köyü civarında başıboş bir şekilde arazide bulunan iki köpeğin aç ve donmak üzere olduklarının fark edildi. Ekiplerin karnını doyurduğu köpekler, hayvan barınağında koruma altına alınmak üzere Devrek Belediye ekiplerine teslim edildi.

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