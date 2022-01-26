İhlas Haber Ajansı

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Donmak üzereyken ekipler tarafından bulundu

Zonguldak’ta Jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan Saka kuşu hayata döndürüldü.

Zonguldak'ta Jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan Saka kuşu hayata döndürüldü.


Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekipleri sırasında esnasında yol üzerinde Saka kuş türünden olan bir kuşun donmak üzere olduğu devriye ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler donmak üzere olan Saka kuşuna, müdahale edilerek kuşun soğuktan uçamadığı gözlemlenmesi üzerine devriye arabasına alınarak beslendikten ve ısıtıldıktan sonra tekrardan doğaya bırakıldı.

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