Dönüş yapan minibüsün altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan bir kişi kavşaktan dönüş yapan yolcu minibüsün altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye girişinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin K. (36) isimli kadın, minibüs terminaline dönüş yapmaya çalışan F. U. hakimiyetindeki 67 TT 776 plakalı minibüsün altında kaldı. Minibüsün çarpması sonrası aracın altında kalan kadının yardımına minibüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine minibüsün altından çıkarılan kadın daha sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, minibüs şoförü ise ifade alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı.