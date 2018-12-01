Dört büyükler organ bağışı liginde yarışıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar dernekleri Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi tarafından başlatılan organ bağışı kampanyasına desteği artırmak için ‘Organ bağışı ligi' oluşturup yarışa girdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ki 4 büyük takımın taraftarları organ bağışı kampanyası için yarışa girdi. Yeşil sahalarda yaşanan ezeli rekabeti faydalı hale getirmeyi amaçlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar dernekleri Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi tarafından “1000 iyi insan aranıyor” sloganı ile başlatılan kampanyaya destek veriyor.

Kampanya ile ilgili bu gün bir alış veriş merkezinde tanıtım yapılırken, oluşturulan beyaz tahtaya takımların isimleri yazılıp organlarını bağışlayan her taraftarın tuttuğu takıma bir çizgi konuldu. Kampanya sonunda en fazla organ bağışı yapan taraftarın tuttuğu takım organ liginin şampiyonu olacak.

Kdz. Ereğli ilçesindeki bir AVM'de organ bağışının tanıtımı için düzenlenen programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, taraftar derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programa katılan çok sayıda vatandaş organ bağışına ilişkin formları doldurup, bağışta bulundu.

Kaymakam Çorumluoğlu “Saha dışında da rekabet olmalı”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, taraftar derneklerine teşekkür etti. Çorumluoğlu konuşmasında “Hedef güzel ve başarılmayacak bir hedef değil. Şuana kadar ki bağışları gördüğümüzde işin açıkçası bine rahatlıkla ulaşılabileceğini düşünüyorum. Şuanda 600'ün üzerinde bir bağışçı görünüyor. Bu organların ne zaman kime gerekli olacağı konusunda hiç kimsenin bilebileceği bir konu yok. Onun için tüm Ereğli'deki vatandaşlarımızın bu kampanyaya katılacağını düşünüyorum. Ayrıca komutanımız ve belediye başkanımız, taraftar dernekleri ciddi bir çaba sarf ettiler. Rekabet sadece sahada olmalı, saha dışında rekabet olmamalı. Daha önce kan kampanyasında ki güzel birliktelik, organ bağışında da devam ediyor. Taraftar derneklerimize hasetten tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum” dedi.

“Organ bağışında büyük bir külfet yok”

Organ bağışına herkesin ihtiyaç duyabileceğini belirten Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, insanlara faydalı olmanın önemine değindi. Yazıcıoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kimin ne zaman organa ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Bugün sağlıklıyızdır ama yarın bizde bir bağışçı arayan olabiliriz. Bunlar bizim yakınımız, sevdiklerimiz, çocuğumuz olabilir. Gözümüzü kapatıp empati yaptığımız da eğer sevdiklerimizde ve çocuğumuzda şuan organ bekliyor olsak bizim de gözümüz bağışçı sayısının artmasında ya da uygun bir donenin bulunmasında olurdu. Başkalarının şuanda organ bağışçısı aradığını düşündüğümüzde, bizim payımız bu sistemin içerisinde olup, bağışçı olmak. Bunun için herhangi bir yükümlülük yok. Büyük bir külfet yok, aşamaları yok. İnsanların sadece gönüllü olarak başkalarına faydalı olma isteğini yaşatması bunun için yeterli bir husus.”

“Organ nakli bekleyen hasta sayısı çok fazla”

“1000 İyi Kalpli İnsan Arıyoruz” kampanyasını yürüten Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Organ Nakil Komisyonu biriminden Anestesi Uzmanı Hatice Fidan kampanya hakkında bilgi verdi. Fidan, “Dünya genelinde organ bağışının önemi ile ilgili eğitimler verilirken ülkemizde cahillik, tembellik ve umursamazlık yüzünden insanların ölmesini istemiyoruz. Ciddi bir şekilde organ nakli bekleyen hastaya sahip olan bölgemizde organ bağışına teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Karadeniz Ereğli olarak hem ilimizde, hem bölgemizde, hem de ülkemizde öncü olmak için bin iyi kalpli insan arıyoruz. Gelişmiş ülkelerde milyon nüfus başına düşen kadavra verici sayısı 30-40 kişi iken ülkemizde bu oran 7, Zonguldak'ında içerisinde bulunduğu Anakara bölge koordinasyon merkezinde ise sadece milyonda 5'tir. Ülkemizde 2018 yılında 5 bin kişiye organ nakli yapılmış ama bunların sadece bini ölüden gerçekleştirilmiş. Yaşarken bir akrabamıza organlarımızı veriyor ama ölünce neden vermiyoruz. Bu yanlış bu eksik hepimizin. 2018 yılında ülkemizde 500 bin kişi hayatını kaybetmiş bu kişilerin ancak 2 binine benin ölümü tanısı koyulmuş. Unutmayalım ki sadece beyin ölümü tanısı konulmuş bu iki bin kişinin sadece 400'ünün yakınları organ bağışına izin verirken diğer bin 600 kişinin organları bağışlanmamış ve nakil sırası bekleyen hastaların umutlarıyla beraber toprağa gömülmüştür. Birinci organ bağış ligini başlatıyoruz, gerçek taraftar hayat kurtarır diyerek en fazla gönüllü bağışçısı olan kulübü seçmek için sabırsızlanıyoruz. Diğer bütün sivil toplum örgütleri ve dernekleri de bizlere destek olmaya çağırıyoruz. Aralık ayının sonunda gönüllü bağışçı olan bu bin iyi kalpli insana çekilişle renklerin kardeşliği platformunun desteği ile 100 kişiye kulüplerin belirleyeceği maçlara katılmak için biletler, imzalı toplar, formalar ve de dernek atkılarından oluşan hediyeler dağıtacağız” ifadelerine yer verdi.