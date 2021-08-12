Dört tarihi çeşme ortaya çıkarılarak restore edilecek

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, tarihi çeşmelere yeniden hayat veriyor. Dört çeşme için projeler hazırlanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan gerekli izinler alındı.

Kdz. Ereğli'de tarihi çeşmeler yeniden hayat buluyor. Kdz. Ereğli Belediyesi, şehir merkezindeki dört tarihi çeşmenin gün yüzüne çıkarılması ve restore edilmesi için proje hazırlayarak Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kurulu'na başvurdu. Gerekli izinler alınarak Orhanlar Mahallesi'ndeki ilk çeşme için harekete geçildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık çalışmaları yerinde takip etti. Posbıyık, “Çocukluğumuzda buradan su içerdik. Bu çeşmeleri yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Ereğli halkına hayırlı olsun” dedi.

Posbıyık yaptığı açıklamada ”Bunun gibi üç çeşme daha bulunuyor. Zaman içinde onlar da ortaya çıkarılacak. Müze Müdürlüğü'nün gözetiminde belediye ekiplerimizle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Çeşmeler ortaya çıktıktan sonra gerekli çalışmalar yapılıp restore edilecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden arkeologlar bu çalışmalarda bize destek oluyor. Çeşmeler yeniden hayatımızın bir parçası olacak. Tarihi değerlerimizi korumak, bunlara sahip çıkmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan çalışmalar ile ilgili kentte yaşayan orta yaşlılar heyecan duyarak çeşmeyle ilgili anılarını dile getirirken; gençler duydukları memnuniyeti ifade etti.