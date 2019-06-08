Dostluk maçı meydan savaşına döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında önce futbolcular daha sonra ise taraftarlar taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kısa sürede büyüyen kavgayı jandarma havaya ateş açarak sona erdirdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyünde Ramazan Bayramı nedeniyle civar köyler arasında dostluk turnuvası düzenledi. Bayramın 3. günü sahaya Abdi köyü ile Üveyikli köyü takımlarının futbolcuları çıktı. Dostluk havasında başlayan karşılaşmada futbolcuların birbirlerine sert girmesi tartışmalara yol açtı. Tartışma kısa sürede önce futbolcular ardından ise iki köyün taraftarları arasında kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine giren iki köyün sakinleri kavgada taş ve sopalarda kullandı. Kadınlarında karıştığı kavgayı ayırmak için araya giren jandarma ekipleri kavga son bulmayınca havaya ateş açmak zorunda kaldı. Çıkan kavga nedeniyle maç yarıda kalırken yaralanan bazı köy sakinleri hastaneye giderek tedavi gördü.

Yaşanan kavga anları ise tribünlerde maçı izleyen bir taraftarın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.