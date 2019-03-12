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Dr. Ömer Selim Alan, 467 Evler pazarında bez torba hediye etti

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr.

Ömer Selim Alan, 467 evler pazarında vatandaşlarla sohbet edip bez torba hediye etti.


Ömer Selim Alan, 467 Evler pazarında esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Alan'a AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer de eşlik etti. Vatandaşlara bez torbalarını da hediye eden Alan, "467 Evler pazar esnafımız, civarda bulunan esnaflarımız ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Sohbet ederek, bez torbalarımızdan verdik. Güler yüzleri için esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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