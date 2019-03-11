Dr. Ömer Selim Alan, “Direksiyona geçtik, Zonguldak'ı güzel yerlere götüreceğiz”

Ömer Selim Alan, Asma Taksi durağı esnafıyla bir araya geldi. Yeniçarşı esnafını da gezen Alan'a hizmetsizlik nedeniyle tepkisini dile getiren bir vatandaş, 16 yıl sonra ilk kez AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı.

Ömer Selim Alan, Nergis Park projesi tanıtımının ardından Asma Taksi durağı esnafı ziyaret etti. Taksici esnafı ile bir süre görüşerek dertlerini dinleyen Alan, esnaftan tam destek sözü aldı.

Bir taksinin direksiyonuna geçen Alan, “Direksiyona geçtik. Gidiyorum. İnşallah Zonguldak'ı güzel yerlere götüreceğiz. Artık direksiyona geçme zamanı geldi. Vatandaşımız 31 Mart günü bize teveccüh gösterecek. Ehliyeti verecek. Biz de otobüsü çok güzel yerlere götüreceğiz. Zonguldak'ın yüzünü güldüreceğiz. Yapacağımız hizmetler ile 7'den 70'e Zonguldak'ta yaşayan Zonguldaklıyım diyen bütün vatandaşlarımızı mutlu edeceğiz” diye konuştu.

“Bu kenti köy sıfatından kurtaracağız”

Asma dolmuş durağını da gezen Alan, bir dolmuşa binerek vatandaşlar ile görüştü. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Alan, “Zonguldak için desteğinizi bekliyorum. Geleceğiz hizmet edeceğiz. Herkesin yüzü gülecek. Projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kenti köy sıfatından kurtaracağız” dedi.

“CHP'ye gönül verenler de artık hizmet istiyor”

Dolmuşçu esnafıyla görüşen Alan, şoförlerin dertlerini dinledi. Yolların bozuk olmasından yakınan şoför esnafı, “Oylar sana Zonguldak'ta. Başka kimseye yok. Şu caddede senden istediğimiz 2-3 şey var. Zonguldak'ta bizi CHP zihniyetinden kurtar. Bizi kurtar nedir bu? Ankara'dan buraya gelen köye geldik diyor. Bize hiç yakışmıyor” diyerek tepkilerine dile getirdi.

CHP'ye gönül veren vatandaşların da dertli olduğunu ifade eden Dr. Ömer Selim Alan, “Artık inşallah hizmeti getireceğiz. CHP'li vatandaşlar da arkadaşlarımız da artık değişimi istiyor, hizmeti istiyor. Bu hiçbirimize yakışmıyor. İnşallah bize yakışanı yapacağız” diye konuştu.

“Bir çivi çakılmadı, ilk kez AK Parti'ye oy vereceğim”

Yeniçarşı esnafını gezen Dr. Ömer Selim Alan, destek için girdiği bir kıraathanede CHP'li olduğunu ifade eden bir vatandaşın derdini dinledi. 16 yıl sonra ilk kez AK Parti'ye oy vereceğini ifade eden vatandaş, “İlk defa AK Parti'ye oy vereceğim. 16 yıl sonra ilk kez oy vereceğim. 5 sene sonra oy vermem. Yemin ettim açık açık söylüyorum. AK Parti'ye oy vereceğim. İcraatlarına bakacağım. Bir çivi çakılmadı. Ama 5 seneliğine oy vereceğim. Yemin ettim ilk defa oy vereceğim. Ben önceden CHP'liydim AK Parti'ye oy vermiyordum. Ama bu kez oy vereceğim. İcraat olmazsa beş sene sonra yetkiyi alırım” diye ifade etti.

Alan da “Allah razı olsun. Biz de senin yüzünü güldüremez isek bir daha ki seçime oy verme. Ama biz yüzünüzü güldürmeye geliyoruz” dedi.

"Misafirlerimizi ağırlamaktan mahcubiyet duyuyoruz"

Ankara'dan gelen misafirlerini ağırlamaktan mahcubiyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, “Ankara'dan, İstanbul'dan eşimiz dostumuz geliyor. Artık Zonguldak'a geldiğinde burası 'rezil' desin istemiyoruz. Bu memleket bizim. Buradan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Biz memleket sevdalısıyız” diye tepkilerini dile getirdiler.

Kendileriyle aynı düşüncede olduğunu ifade eden Dr. Ömer Selim Alan, “Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Artık kentimiz bağıra bağıra hizmet istiyor” diye ifade etti.