Dr. Ömer Selim Alan'dan teşekkür ziyaretleri

Ömer Selim Alan, Gazipaşa Caddesi'nde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı kazanan Dr. Ömer Selim Alan, Gazipaşa Caddesi'nde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Halkın büyük desteği ile karşılaşan Alan, tebrikleri kabul etti. Alan, "Her zaman ifade ettiğim gibi tek arzumuz mutlu bir Zonguldak inşa edip, kaybettiğimiz yılları geri kazanmaktır. Bizdeki enerji, heyecan, memleket sevgisi ve birlikteliğe güveniyorum. Bu şehir bizimle kanayan yarasına merhem bulacak. Öncelikle bana oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime evladına sahip çıktığı için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.