İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dr. Ömer Selim Alan'dan teşekkür ziyaretleri

Zonguldak Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olan Dr.

Ömer Selim Alan, Gazipaşa Caddesi'nde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.


31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı kazanan Dr. Ömer Selim Alan, Gazipaşa Caddesi'nde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Halkın büyük desteği ile karşılaşan Alan, tebrikleri kabul etti. Alan, "Her zaman ifade ettiğim gibi tek arzumuz mutlu bir Zonguldak inşa edip, kaybettiğimiz yılları geri kazanmaktır. Bizdeki enerji, heyecan, memleket sevgisi ve birlikteliğe güveniyorum. Bu şehir bizimle kanayan yarasına merhem bulacak. Öncelikle bana oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime evladına sahip çıktığı için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.