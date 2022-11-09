İhlas Haber Ajansı

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Dron tespit etti, ekipler affetmedi

Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesinde dronla trafik denetimi yapıldı.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesinde dronla trafik denetimi yapıldı.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesi üzerinde dronlu trafik denetimi yapıldı. Denetimde drondan tespit edilen kırmızı ışık ihlali, cep telefonla konuşma ve emniyet kemeri takılmaması gibi durumlar kontrol noktasında konuşlanan ekiplere iletildi. Ekipler drondan tespit ettiği araçları tek tek dur durarak, cezai işlem uyguladı. Yaklaşık iki saat süren uygulamada kural ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı.


Uygulamanın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi planlanıyor.

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