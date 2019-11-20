DSİ Genel Müdürü Aydın 'la Zonguldak ve bölgesi konuşuldu

Batı Karadeniz Birliği ve Giresun Platformu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Görüşme esnasında Batı Karadeniz Birliği (Sinop, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Zonguldak, Karabük ve Bolu İlleri Ankara İl Dernekleri Federasyonlarından oluşan Platformunun kuruluş gerekçeleri ile öncelikli hedeflerinin milli aracın Filyos'ta üretilmesi, Karadeniz Sahil yolunun Samsun'dan Düzce'ye kadar olan kısmının tıpkı bu yolun ilk kısmı, Bolu tüneli olduğu gibi bir gayret ve yüklenme ile bir an önce bitirilmesi, Sakarya - Bartın Demiryolu projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ve Filyos Endüstri Bölgesinin su ihtiyacının giderilmesi için projeler geliştirilmesi konularında taleplerini iletti. Birliğin temel amacının sayılan bölge için cazibe merkezi olabilecek yatırım alanlarına yönelik projelere destek vermek ve bölgenin kalkınmasına katkı vermek olduğunu belirtildi.

Konu ile açıklama yapan Baş-Zonder Başkanı Tuncay Gençer, "Destek içeren tepkiler aldık. Genel Müdürümüz, Zonguldak'a gittiğini, biraz ihmal edilmiş bir kent yapısı gördüğünü, merkezdeki limana çıkan derenin ıslahı için çalışmalara başlanıldığını, Kilimli ve Kozlu'daki derelerin ıslah çalışmalarının da yapılacağını, Alaplı göletinin yapılmakta olduğunu, bu göletle Alaplı'nın içme suyu meselesinin çözüleceğini, taşkınlara maruz kalınmaması için Filyos'taki seddelere ehemmiyet verildiğini, bu konudaki çalışmaların halen sürdüğünü, Kozlu'da sel kapanı - gölet yapılacağını, gerekirse oradan Kozlu'ya da içme suyu verileceğini belirtti. Bunların dışında Batı Karadeniz Birliği illerinde ve Giresun'da yürütülmekte olan projelerin önemli bir kısmını tek tek sayarak bilgiler verdi. Cumhurbaşkanımızın Filyos Vadisini mega endüstri bölgesi ilan ettiğini, Filyos Projesi kapsamında çalışmalarının olduğunu, bölge'nin kalkınması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Genel Müdürümüze birliğin amaçları anlatıldıktan sonra bölge'nin ve Zonguldak'ın talepleri olarak sunduğumuz dosyada yer alan temel soru, konu ve talepler şu şekilde; Filyos Çayı üzerinde ve Filyos Endüstri Bölgesinde yapılması planlanan taşkın korumalar seddeler hangi aşamadadır? Çaycuma Sera OSB'nin kurulabilmesi için de önem arz eden bu konuda, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu çalışmalar için 2020 Yılı bütçesinde yatırım için ayrılan ödenek durumu nedir? Söz konusu yatırımların tamamlanması takvimi nasıldır? Filyos projesinin su ihtiyacının nereden karşılanması planlanmaktadır, bu konuda Devrek'te yapılan barajın suyunun Filyos Vadisine verilmesi konusunda bir projeden bahsedilmektedir, böyle bir proje var mıdır, varsa hangi aşamadadır? 2020 yatırım programında buna ilişkin ayrılmış ödenek var mıdır? Kdz. Ereğli ve Trabzon'da yapılacağı ifade edilen yatırım vadilerinden basında bahsedilmektedir. Bu vadilerden Kdz. Ereğli'de kurulacak olanıyla ve bunun hakkında sizin Genel Müdürlüğünüze düşen işlerle ilgili gelişmeleri bize anlatır mısınız? 2020 Yılında bu yola ayrılmış ödenek var mıdır? Varsa yatırım planındaki işler hakkında bilgi alabilir miyiz? Zonguldak ve genel olarak Batı Karadeniz ile ilgili Genel Müdürlüğünüzün 2020 yatırım programında ödenek ayrılan projeleri hakkında bilgi alabilir miyiz? Bunların dışında Dernek Başkanlarımız da bazı sorunlarını dile getirerek taleplerde bulundular. Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcımız, taleplerimizi değerlendirmeye alacaklarını belirttiler. Ziyaretlerimizden büyük bir hüsnü kabulle karşılandığımız ve taleplerimize ellerinden geleni yapacakları yönünde beyanlar aldığımız için memnun kaldık. Bizleri kabulü, misafirperverliği, samimiyeti, değerli açıklamaları ve projelerimize destekleri için 7 ilin Ankara derneklerinin/federasyonlarının oluşturduğu bir platform olan Batı Karadeniz Birliği ve Giresun Platformu adına teşekkür edip, selam ve saygılarımızı sunarak ayrıldık" dedi.