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DSİ rahat kazandı

Türkiye Voleybol Erkek 2.

Liginde mücadele eden DSİ Spor sahasında Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Erkekler 2'nci Lig 2'inci Grupta mücadele eden DSİ, ligin 9'uncu haftasında Cumartesi günü Site Spor Salonu'nda Sungurlu Belediyespor'u konuk etti.


Maçın başın sonuna kadar üstün bir oyun oynayan DSİ Spor, 25-20, 25-21 ve 25-20 setlerle maçı 3-0 kazandı.


DSİspor, Sungurlu Belediyespor, karşısında aldığı 3-0 galibiyetin ardından maçın sonunda büyük sevinç yaşadı.


Öte yandan DSİ Spor, galibiyetin ardından puanını 5 yükselterek haftayı 7'inci sırada kapattı.

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