DSİ Spor Kulübü, İnkilap ÖO'yı 3-2 mağlup etti

Lig Bayanlar Voleybol 4 Grupta DSİ Spor Kulübü Site Spor Salonu'nda İnkilap İÖO konuk etti. Filenin sultanları nefes kesen karşılaşma sonunda İnkilap İÖO'yu 3-2 mağlup ederek altın değerinde bir galibiyet aldı.

Maça istediği gibi başlayamayan Dsi Spor Kulübü ilk seti 21-25 kaybetti. İkinci sette oyun üstünlüğünü kazanan Dsi Spor Kulübü ikinci seti 25-19 kazandı.

Üçüncü sette tekrar oyun üstünlüğü kaybeden Dsi Spor Kulübü rakibi İnkilap İÖO'ya 14-25 kaybetti. Dördücü seti 25-18 kazanarak yeniden beraberliği yakalayan Dsi Spor Kulübü, uzatma devresini de 15-6 yenerek maçı 3-2 kazandı.