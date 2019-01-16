Duayen gazeteci hayata gözlerini yumdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Faaliyet gösteren Şirin Ereğli Gazetesi'nin kurucusu Bedri Erel hayata gözlerini yumdu.

Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Şirin Ereğli Gazetesi'nin ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucusu Bedri Erel sabaha karşı tedavi gördüğü ilçedeki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Sabri Erel'in cenazesi bugün Bozhane Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, "Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı, duayen gazeteci, yaşayan canlı tarih , usta isim Zonguldak yerel basınına büyük katkılar veren , yerel basınımızın bugünlere gelmesinde ki mihenk taşı Bedri Erel'i kaybettik. Çok üzüntülüyüz, acımız büyük, Zonguldak basınının ve Erel ailesinin başı sağolsun. Cenaze bugün ikindi namazı kılınacak" ifadelerine yer verdi.