Düğün konvoyunda silahla korku yaşatanlara ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya ateş açan üç şüpheli ekiplerce yakalandı. Şüphelilere 15 bin 756 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu düğün ve düğün konvoyları ile yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetim yapıldı. Düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ile ateş ederek halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde çevreye rahatsızlık veren 3 şüpheli yakalandı. Üç adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 61 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Şüphelilere toplam 15 bin 756 TL idari para cezası uygulandı.

Yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren 16 araç sürücüsüne de toplam 20 bin 120 TL idari para cezası uygulandı.