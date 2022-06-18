Düğün konvoyunun önüne atlayan çocuğa otomobil çarptı

Zonguldak'ta düğün konvoyunun önünü atlayan küçük çocuğa otomobil çarptı.

Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyunun önüne biranda atlayan 12 yaşındaki M.C.K. isimli küçük çocuğa 81 AAY 196 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ayağından ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.