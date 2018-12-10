Düğün magandaları silahlarıyla birlikte yakalandı

Zonguldak'ta düğün konvoylarında havaya ateş açan 2 şahıs silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

İl merkezinde seyir halinde olan bir otomobilden rastgele havaya ateş açıldığı ihbarına alan polis ekipleri harekete geçti. Olayda B.Y. (41) adlı şahıs kuru sıkı silahla yakalanırken, hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan Ereğli ilçesinde bir düğün konvoyunda elindeki silahla havaya rastgele ateş açan S.G. (22) isimli zanlı, polis tarafından tespit edildi. S.G.'nin kullandığı kurusıkı tabanca ve mermileriyle yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüren, huzur ve sükununu bozan eylemlere karşı uygulamalarımız kesintisiz devam edecektir” denildi.