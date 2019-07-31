Düğün sonrası yeşil sahaya koştular

Düğün sonrası sahaya giren gelin damada şut çekti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme takımlarından Bayatspor'da forma giyen 29 yaşındaki Fırat Çınar, dünya evine girdi. Damat, düğün törenin ardından eşi Jale Çınar'ı Beyçayırı Sahası'na getirdi. Ardından Damat Fırat kaleye geçerek eşi Jale'ye şut çektirdi. Gelin ve damadın futbol aşkı görülmeye değerdi.

Futbolcu Fırat Çınar eşinin ve kendisinin futbolu çok sevdiğini ifade ederek, "Ben futbolu çok seviyorum. Hayatımda önemli bir yeri olan Beyçayırı Sahası'na hayatımı paylaşacağım insanı getirerek yarın bir gün maçlarda en güzel ve en özel taraftarım olmasını istedim. Bu özel görüntüleri de hatıra olarak saklayacağım" dedi.