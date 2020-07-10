Düğünde salonunda kumar oynarken basıldılar 28 bin TL ceza yediler

Zonguldak'ta düğün salonunda kumar oynayan 14 kişiye toplamda 28 bin 225 bin TL ceza kesilirken Ş.P (55) isimli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan da adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi Yeni mahallede faaliyette olmayan bir düğün salonunda kumar oynandığı ve oynatıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri bahse konu düğün salonunda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Devrek İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan aramada kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan aramada söz konusu yerde kumar oynadığı tespit edilen Ş.P (55), M.A. (40), İ.Y. (42), O.U. (31), D.D. (35), T.K. (20), D.K. (41), M.K. (47), N.H. (50), B.A. (55.), N.K. (47), T.K. (43), A.Y. (46), Ö.Ö (41) isimli 14 şahsa hakkında kumar oynamak kabahatinden ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerinden toplamda 28 bin 225 TL tutarında para cezası verilirken kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan da Ş.P (55) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca, Ö.Ö. (41) isimli şahıs “Suç delilerini yok etmek” suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilerek şahıs gözaltına alındı.