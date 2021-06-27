İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu

Zonguldak’ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu.

Zonguldak'ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Edinilen bilgiye göre olay Gelik beldesinde gerçekleştirilen düğünde meydana geldi. İddialara göre düğünde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bulantı kusma şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı.



Tavuklu pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan bazı çocukların da aileleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanelere başvuran hastaların ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.