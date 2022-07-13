İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düğüne giden otobüsün freni patladı: 12 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan otobüsün freni patlayınca kamyonete çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan otobüsün freni patlayınca kamyonete çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.


Kaza, Danişmentli köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimine davetli olanları taşıyan 34 BU 0116 plakalı otobüs, köy girişinde kaza yaptı. Freni patladığı iddia edilen otobüs önce kapalı kasa kamyonete ardından toprak zemine çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Öte yandan otobüste 25 kişinin olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.