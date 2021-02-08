İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dükkanların altına bozuk para attılar, esnaf şok oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinde dükkanların altından atılan bozuk paralar esnafı şaşkına çevirdi.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde dükkanların altından atılan bozuk paralar esnafı şaşkına çevirdi.


Zonguldak'ta sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf sürprizle karşılaştı. Esnaf dükkanlarını açtıklarında kapılarının ağızlarında bozuk para buldu. Büyük şaşkınlık yaşayan esnaf bozuk paranın esrarını araştırmaya başladı. Ardından bozuk paranın kimler tarafından koyulduğu ortaya çıktı. Bozuk paranın Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kollarının farkındalık projesi kapsamında siftah parası olarak bırakıldığı ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.