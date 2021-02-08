Dükkanların altına bozuk para attılar, esnaf şok oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinde dükkanların altından atılan bozuk paralar esnafı şaşkına çevirdi.
Zonguldak'ta sabah saatlerinde dükkanların altından atılan bozuk paralar esnafı şaşkına çevirdi.
Zonguldak'ta sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf sürprizle karşılaştı. Esnaf dükkanlarını açtıklarında kapılarının ağızlarında bozuk para buldu. Büyük şaşkınlık yaşayan esnaf bozuk paranın esrarını araştırmaya başladı. Ardından bozuk paranın kimler tarafından koyulduğu ortaya çıktı. Bozuk paranın Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kollarının farkındalık projesi kapsamında siftah parası olarak bırakıldığı ortaya çıktı.