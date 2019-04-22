Dünya çocukları başkan Alan'la bir araya geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan ve Kıbrıs'tan gelen yabancı gruplar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim Alan'ı makamında ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın uluslararası düzeyde kutlanan bir bayram olduğunu belirten Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlayacaklarını ifade etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ziyarette yaptığı konuşmasında şu görüşlerine yer verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız olması nedeniyle, 4 ülkemizden 120'ye yakın misafirimiz var. Her sene olduğu gibi bu yılda, dünya çocuklarımızı şehrimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep beraber büyük bir coşku ile kutlayacağız. Bütün yavrularımıza, ülkemize ve Zonguldak'ımıza ‘hoş geldiniz' diyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, ülkeler arası hediye takdimi gerçekleştirildi. Konuk ülke çocuklarının ülkelerinden getirdikleri birbirinden farklı objeleri kabul eden Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ziyaret sonrası günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.