Dünya Hasta Hakları Günü Sağlık Kampüsü'nde kutlandı

Dr. Şenay Özdolap, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akca ve Hasta İletişim Birimi Sorumlusu Uzm. Feride Dursun, ayakta ve yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek kendilerini ve yakınlarını hasta hakları konusunda bilgilendirdi.

Başhekim Prof. Dr. Özdolap günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hasta haklarına önem veren bir yapıya sahip olduğunu belirterek bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, kuruluşunu seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirebilme ve saygınlık görme hakları olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Özdolap, “Kurumumuzda da hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet ve şikâyetleri sürekli olarak değerlendirilmektedir Bizler de hastalarımız için oldukça anlam ifade eden bu özel günde kendilerini ziyaret ederek onları hakları konusunda bilgilendirdik” dedi.

Ziyarette, hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Hasta İletişim Birimine başvuruda bulunabilecekleri ifade edilirken, hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymalarının önemi belirtildi. Görüşülen hastalar ve hasta yakınları ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler