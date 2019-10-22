“Dünya Osteoporoz Günü” farkındalık etkinliği yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Osteoporoz Günü'nde, osteoporozun farkındalığı hakkında, akademik, idari personel; hasta ve yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Açılışta Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Aydemir panel için başarılar diledikten sonra Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap “Dünya Osteoporoz Günü”nün önemi belirtti ve etkinliğin başarılı geçmesi dileğinde bulundu. Doç. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantının ilk sunumunda, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Dünya Osteoporoz Derneğinin omurga kırıklarına yönelik farkındalık kampanyası hakkında bilgiler vererek, osteoporozun tanımı, klinik risk faktörleri ve kemik sağlığı ile kırığı önlemeye yönelik beslenme ve egzersizlerle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Harma'nın sunumuyla devam edildi. Dr. Harma, sunumda kadınlarda kemik sağlığının gebelik dönemi, emzirme dönemi ve ilerleyen yaşlardaki öneminden bahsetti. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Murat Songür, Osteoporotik bir kırık ortaya çıktığında yaşanacak sorunları, kırığın iyileşmesi ve kemiğin bütünlüğünün nasıl korunması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi.

Dünya Osteoporoz Günü çerçevesinde düzenlenen toplantının sonunda, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Sarıkaya; kırık oluşumunun engellenmesi için kalsiyumun, D vitamininin ve egzersiz yapmanın önemine vurgu yaptı. Osteoporoz farkındalığı için yapılan sunumlar, karşılıklı soru-cevap tekniği sonrasında sona erdi.

Toplantı sonunda Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim tarafından panelistlere teşekkür belgeleri verildi. Başhekim Prof.Dr. Şenay Özdolap paneldeki sunumların osteoporoz farkındalığını sağladığını ve önemli mesajlar verildiğini, sunumu yapan akademisyenlerimize, panele katılan akademik ve idari personellere teşekkür etti. Benzer sunumların devam edeceğini ve hastanenin akademik ve idari çalışmalarına verdikleri desteklerden ötürü özellikle Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya şükranlarını iletti.